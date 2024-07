Schönau/Todtnau: Sozialverband rettet sich vor dem Aus

Er freue sich immer, wenn Bürgermeister anwesend sind, denn so könne man auch die Dinge ansprechen, die in den Städten und Gemeinden gerade Menschen mit Behinderung Schwierigkeiten bereiteten, sagte Günter Sauer. Zu hohe Bordsteinkanten stelle bereits eine Person mit Rollator vor eine Herausforderung, für Rollstuhlfahrer sei dies ein noch größeres Problem, sagte Sauer. Überhaupt sei Barrierefreiheit ein großes Thema – an viele Dinge dächten Gesunde gar nicht. Der VdK stehe grundsätzlich auf der Seite der Menschen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sagte Sauer. Und als ob Corona einen Schub gegeben habe, seien mittlerweile bundesweit über 2,3 Millionen Menschen Mitglied im Sozialverband.

Anregungen kommen an

Kreis-Frauenbeauftragte Ursula Rödel hob die verschiedenen Aspekte der Arbeit des VdK hervor und riet dazu, sich bei Fragen zum Beispiel zur Pflege, Behinderung, Armut oder Rente an die Ansprechpartner im Verein oder an die Patientenberatung in Stuttgart zu wenden. Sie hatte verschiedene Broschüren zu den einzelnen Themen mitgebracht. Bürgermeister Fiedel dankte für die wertvolle Arbeit, die der Verein leiste, es sei heutzutage schwierig, Menschen für die ehrenamtliche Vereinsarbeit zu finden. Er nehme die Anregungen mit und wolle dies auch beim geplanten neuen Busbahnhofareal einfließen lassen.

Mit Verena Diemer hat der VdK-Ortsverein Todtnau-Schönau eine junge und selbstsicher auftretende Vorsitzende gefunden. Die 27-Jährige betonte nach der Wahl, dass dieses Amt ein großer Wunsch von ihr gewesen sei. Es sei wichtig, dass mit dem VdK Ansprechpartner vor Ort seien, und sie freue sich über die weitere Entwicklung und auch neue Ideen zum Beispiel für Veranstaltungen. Diemer stammt aus Utzenfeld und lebt in Präg. Sie hat Sozial- und Arbeitsrecht in Fulda studiert und arbeitet bei einem Freiburger Verlag. Nebenher promoviert sie in Arbeitsrecht. Das Thema habe sie immer schon interessiert, und sie freue sich sehr auf die kommende Zeit, den Austausch und die Zusammenarbeit, so Diemer.