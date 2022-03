Schönau Toller Einsatz: Alles ist vorbereitet

Innerhalb von wenigen Stunden wurde die Halle am Donnerstagabend so weit vorbereitet, dass Geflüchtete sich dort niederlassen können. Am gestrigen Freitag folgten weitere Arbeiten durch Energieversorger und Fachfirmen, die die technische Ausstattung vervollständigten.

„Meinen großen Respekt an alle, wie reibungslos das gelaufen ist“, sagt der Feuerwehrkommandant. Man habe gesehen, dass es zwischen den Blaulichtorganisationen bestens funktioniert – auch wenn ganz kurzfristig ein solches Projekt zu stemmen ist.

„Eine klasse Leistung“, konstatiert auch Schönaus Bürgermeister-Stellvertreter Alexander Knobel und rekapituliert den Ablauf am Donnerstag: Morgens um 9 Uhr habe die erste Besprechung mit allen Beteiligten stattgefunden, um 13 Uhr seien dann bei einem Vor-Ort-Termin in der dem Gemeindeverwaltungsverband Schönau gehörenden Halle alle notwendigen Aspekte ins Auge gefasst und am Abend in einer „Hand-in-Hand-Aktion“ umgesetzt worden. Knobel lobt ebenfalls den Einsatz örtlicher Unternehmen, die bei offenen Punkten sofort unterstützend tätig wurden. Klar sei, dass es sich um eine Notunterkunft handelt, aber „fürs Erste ist an alles gedacht“, beschreibt Knobel die Situation.

Feuerwehrkommandant Bianchi verweist darauf, dass die alte Schönauer Buchenbrandhalle das erste größere Objekt im Landkreis Lörrach ist, das für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine ertüchtigt wurde. „Es ist sozusagen ein Pilotprojekt“, meint der Kommandant. „Wir wissen zwar nicht genau, wer wann kommt, aber wir sind vorbereitet“, sagt Jürgen Bianchi.

Bei allem Stolz auf die gemeinsame Leistung betont Jürgen Bianchi, dass er eine Situation, wie sie sich derzeit darstellt, nicht oft erleben möchte. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so etwas organisieren muss“, sagt der Kommandant mit Verweis auf die furchtbare Situation der Geflüchteten und die belastenden Einzelschicksale, die hinter den Flüchtlingszahlen, die die Helfer zugetragen bekommen, stehen.

Nach Bianchis Informationen sollen die Flüchtlinge zwei bis drei Wochen in der Schönauer Halle ein Erstquartier finden, bevor sie an andere Orte weitervermittelt werden. Wie viele Menschen wann genau nach Schönau kommen, weiß derzeit noch niemand, da die Geflüchteten – aufgrund der Tatsache, dass die Erstaufnahmestellen mittlerweile voll sind – offenbar direkt von der Grenze aus in einzelne Orte zugeteilt werden.

Große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung

Um die Versorgung der Menschen in Schönau ist auch die Caritas bemüht. Man werde sich zunächst um die Registrierung und um die Corona-Testung kümmern, erklärt Caritas-Mitarbeiterin Carolina Bruck-Santos, in der Folge werde die Betreuung der Menschen im Zuge des Integrationsmanagements einen großen Teil der Arbeit umfassen.

Begeistert und überwältigt ist Bruck-Santos, die auch im Helferkreis Oberes Wiesental aktiv ist, von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. „Unfassbar“ viele Menschen hätten dem Helferkreis bereits Hilfe und Unterstützung angeboten.

Nur ein Beispiel für die große Hilfsbereitschaft: Die Fünftklässler der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental organisieren heute von 10 bis 16.30 Uhr vor dem Rewe-Markt in Schönau einen Kuchenverkauf zugunsten der Geflüchteten.