Schönau Trauer um Hugo Pfefferle

Zupackend und mit Humor

Pfefferle übernahm Ende 2012 das Amt des Präsidenten, des damals noch Alemannischer Sängerbund genannten Dachverbands. „Von Beginn an war Pfefferles Amtszeit geprägt von seinem Pflichtbewusstsein, seiner zupackenden Art und seinem trockenen Humor“, so der ACV. „Niemals drängte es ihn in den Vordergrund, doch stellte er sich stets in den Dienst des Verbands. Keine Aufgabe war ihm zu viel, keine Arbeit zu schwer“, so der ACV. Auch weite Anreisen, die die übergeordnete Verbandsarbeit mit sich brachte, habe er oft auf sich genommen.

Würdigte die Vereinsarbeit

Er liebte es, gesellschaftlich unterwegs zu sein – ob als „Programmpunkt“ beim Dossenbacher Schnitzelbanksingen, das fast schon ein Pflichttermin für ihn war, oder beim Besuch der Vereine. „Er würdigte damit in einzigartiger Weise, und wie kein anderer Präsident vor ihm, die Arbeit der einzelnen Mitgliedsvereine“, schreibt der Verband. Pfefferle habe die Sorgen und Nöte der Vereine immer offen und gezielt bei den Verbandstreffen des angesprochen.