Schönau: Treue Feuerwehrleute geehrt

Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst verlieh Claus Werner hernach Markus Dörflinger, Klaus Gerlach und Wolfgang Remmicke das bronzene Ehrenzeichen.

Wenn altersbedingt der Feuerwehrdienst nicht mehr in Frage kommt, pflegen Feuerwehrleute weiterhin die Kameradschaft und halten als Altersmannschaft den Jüngeren den Rücken frei. Kommandant Jürgen Bianchi ehrte deshalb Josef „Sepp“ Kiefer für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Schönau. Viele Jahre lang habe „Sepp“ nicht nur als Wirt des Florianstübles für das leibliche Wohl gesorgt, sondern auch sonst, etwa nach Einsätzen, Trainings oder bei Ausflügen. Mit 37 Jahren im Feuerwehrausschuss habe der Kamerad dazu beigetragen, was die Feuerwehr Schönau heute sei.