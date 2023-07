Schönau Unerschrockene Stromrebellin

Mobilität ohne Ausgrenzung

Katja Diehl hat lange Jahre das Marketing von Verkehrs- und Logistikunternehmen verantwortet. Sie hat sich aber entschieden, dieses Leben hinter sich zu lassen und sich ganz dem Einsatz für die Mobilitätswende zu verschreiben. In ihrem Blog und Podcast „She drives Mobility“ beschäftigt sie sich seit Jahren mit der Frage, warum wir so abhängig vom Auto sind. Ihre Erkenntnisse hat sie in ihrem Buch „Autokorrektur“ entfaltet, das über Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste stand, war weiter zu erfahren. Ihre Antworten seien spannend, denn sie zeigten auf, warum Menschen aufs Auto angewiesen sind. Nicht, weil es an sich so nützlich sei, sondern, weil es unersetzlich gemacht wurde.

Katja Diehl macht auch Menschen sichtbar, deren Bedürfnisse in der Gestaltung von Mobilität in unserer Gesellschaft unbeachtet bleiben, zum Beispiel Frauen, die rund um die Uhr Care-Arbeit leisten; marginalisierte Gruppen wie Migranten oder Trans-Menschen, die das Auto nutzen müssen, weil sie im öffentlichen Verkehr Bedrohungen ausgesetzt sind; Menschen ohne Führerschein und nicht zuletzt Kindern, deren Bewegungsfreiheit durch Autos eingeschränkt wird, schreiben die EWS in ihrer Pressemitteilung.

Diehls Expertise werde auch in der Politik anerkannt. So ist sie unter anderem Beirätin der österreichischen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Herrmann.

Katja Diehl kämpfe unermüdlich für eine Welt, in der alle Menschen Auto fahren können, wenn sie es wollen, aber niemand mehr Auto fahren müsse, weil Mobilität praktischer, schneller, einfacher und günstiger geht. Und sie setzt sich für eine Mobilität ein, die niemanden ausgrenzt. Sie selbst sagt: „Die Mobilitätswende ist nichts, was wir wegen der blöden Klimakrise machen müssen. Sie ist eine Riesenchance, das Leben für alle gut zu machen.“

Der Preis

Zum 20. Mal verleihen die EWS gemeinsam mit den Schönauer Energie-Initiativen und der Stadt Schönau den Ehrenpreis des „Stromrebellen“. Die Auszeichnung wird Menschen zuteil, die sich durch ihr jahrelanges Engagement im Umweltbereich verdient gemacht und durch konsequentes Handeln besondere Zeichen gesetzt haben. Die Preisträger sind Menschen, die mit persönlichem Engagement Visionen umsetzen, Widerstände überwinden und sich mit ganzem Herzen für echten Umwelt- und Klimaschutz einsetzen, so die EWS.