Schönau Unfallflucht war rasch aufgeklärt

Schönau. Dank eines aufmerksamen Zeugen klärte die Polizei am Donnerstag eine Unfallflucht rasch auf. Gegen 14.50 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem Kleinbus die Talstraße von der Innenstadt kommend in Richtung Friedrichstraße. An der Kreuzung Friedrich- / Talstraße bog sie nach rechts ab und kam dabei mit dem rechten Hinterrad auf den Gehweg.

Dort kollidierte das Auto laut Polizeimitteilung mit zwei Absperrpfosten, wodurch an diesen etwa 500 Euro Sachschaden entstand. Anschließend fuhr die Unfallverursacherin nach Polizeiangaben in Richtung Zell weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ein hinterherfahrender Verkehrsteilnehmer sah dies und meldete sich bei der Polizei. Nach Angaben des Zeugen handelte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein älteres, hellgrünes Auto. Eine Streife sichtete das betreffende Fahrzeug gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in Schönau. Bei der Überprüfung fanden sich frische Unfallspuren. Die Fahrerin wurde wegen Unfallflucht angezeigt.