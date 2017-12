Schönau Unterbringung wird zentral geregelt

Einstimmig stimmten die Verbandsgemeinden des Gemeinde-Verwaltungs-Verbands Schönau (GVV) dem vorgelegten öffentlich-rechtlichen Vertrag zu, der die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge von den einzelnen Gemeinden zentral auf den Verband überträgt.

Schönau (hf). Der Vertrag soll rückwirkend zum 1. November in Kraft treten. Schon im Oktober hatte die Verbands-Versammlung einstimmig eine entsprechende Regelung befürwortet. Der Vertragsentwurf wurde in der Versammlung vom 7. Dezember vorgestellt und erläutert und von den Verbandsgemeinden bewilligt. Nach diesem Vertrag gehen die Zuständigkeit für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie die Zuständigkeit für Räumlichkeiten und die Büroausstattung der Sozialbetreuung und der Kleiderkammer von den Verbandsgemeinden auf den GVV über. Danach werden für das Landratsamt in Fragen der Anschlussunterbringung künftig nicht mehr die einzelne Verbandsgemeinde Ansprechpartner sein, sondern der GVV.

In der Vergangenheit richtete das Landratsamt die Aufforderung, Flüchtlinge für die Anschlussunterbringung aufzunehmen, direkt an die einzelnen Gemeinden. Da es den Gemeinden aber nicht immer möglich ist, den erforderlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, wurde die Lösung angeregt, die Zuständigkeit auf den Verband zu übertragen.

Bei der Erläuterung des Vertragsentwurfs stellte der Vorsitzende des GVV, Peter Schelshorn, im Detail die Berechnung des Umlageschlüssels für die einzelnen Gemeinden vor. Ziel ist, die Aufwendungen nach den tatsächlichen Kosten fair und gerecht auf die einzelnen Verbandsgemeinden umzulegen. Die Berechnungsmatrix berücksichtigt, in welcher Gemeinde Flüchtlinge untergebracht sind und ob Kinder den Kindergarten oder die Schule besuchen. Gemeinden ohne Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung werden nach dem Pro-Kopf-Schlüssel des GVV zur Umlage herangezogen.

Nach der vorgelegten Matrix sind im GVV derzeit in Aitern vier Flüchtlinge untergebracht, in Schönau 60 mit 8,5 Kindergartenplätzen und gesamt 14 Kindern in den Schulen.

Für das Jahr 2018 hat das Landratsamt weitere 25 Flüchtlinge für die Anschlussunterbringung im GVV angekündigt. Das Vertragswerk wurde einstimmig gebilligt und von den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden während der GVV-Versammlung unterzeichnet.