Schönau „Verrückte Idee“ ist ein voller Erfolg

Vor zwanzig Jahren war die Idee, den Belchengipfel autofrei zu machen, von einigen noch als verrückt bezeichnet worden. Dass die Realisierung des Seilbahn-Vorhabens dennoch gelang, lag in erster Linie an der Beharrlichkeit der handelnden Personen vor Ort. So stellte der damalige Regierungspräsident Sven von Ungern-Sternberg bei der offiziellen Einweihung der Bahn im Juni 2002 fest: „Das Ganze wäre nicht gegangen, wenn Sie sich nicht vor Ort hingestellt und sich auch gegen den zeitweiligen Widerstand von Behörden durchgesetzt hätten.“

So sieht es in der Rückschau auch Klaus-Peter Rudiger, dessen wichtigster Mitstreiter der damalige Schönauer Bürgermeister Bernhard Seger war, der sich von Anfang an hinter das Vorhaben gestellt und sich offensiv dafür eingesetzt hatte. „Es hat damals auch nur deswegen funktioniert, weil wir Verbündete bei Behörden auf höherer Ebene hatten“, sagt Rudiger und betont besonders die Rolle des damaligen Landrats Alois Rübsamen. Klar sei auch: „Ohne Idealismus ist so ein Projekt kaum zu stemmen.“

Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn erinnert sich, dass er das Projekt schon bei dessen erster Präsentation im Rahmen einer Gewerbeschau in Schönau im Jahr 1996 interessant und spannend fand. „Es ist toll, dass sich damals verschiedenste Menschen zusammengefunden und diese Vision auf den Weg gebracht haben“, so der Rathauschef, der von einem „sehr, sehr erfolgreichen Projekt“ spricht, das zum einen positiv für den Tourismus, aber auch gut für die hiesige Bevölkerung und den Schutz der Natur sei. „Die Gondelbahn tut unserem Hausberg, der für mich der schönste Berg des Schwarzwalds mit einer einmaligen Rundumsicht ist, und der ganzen Raumschaft gut“, sagt Schelshorn.

Bei dem Erfolg der Gondelbahn, die von der Talstation in Aitern-Multen aus 1093 Meter Höhe bis zur Bergstation am Belchenhaus auf 1363 Meter einen Höhenunterschied von 263 Metern zurücklegt, wird oft vergessen, dass hinter der gegenwärtigen Situation noch eine viel größere Gesamtvision steht: Den Belchen komplett autofrei zu machen, indem die Bahn bis hinunter nach Schönau verlängert wird.

Vision der Verlängerung der Bahn liegt auf Eis

„Das ist auch mein großes Ziel und ich bin immer noch hoffnungsvoll, dass es so kommt“, sagt Bürgermeister Schelshorn und bedauert, dass in der jüngsten Vergangenheit vor allem die Coronaproblematik hier bremsend gewirkt habe. Klaus-Peter Rudiger steht nach wie vor hinter der Gesamtidee, die aus Umweltschutzaspekten viel Sinn machen würde, betont aber: „Bei solchen Projekten muss jemand da sein, der vorangeht.“ Sich selbst sieht der Aiterner nicht mehr in dieser Rolle, dazu müsste er zwanzig Jahre jünger sein, so seine Haltung. Im übrigen schätzt er die Lage so ein, dass das Projekt der Bahnverlängerung – das zuletzt im Jahr 2017 öffentlich diskutiert wurde – grundsätzlich Realisierungschancen hat, dass aber die Verfahrensmühsal bei derartigen Vorhaben in den vergangenen Jahrzehnten nicht kleiner geworden ist. So sieht es auch Peter Schelshorn: „Die bürokratischen Hürden sind heute höher als vor zwanzig Jahren.“

Veränderungen wird es aber in den kommenden Jahren auf jeden Fall geben, denn die Anlage, die zweimal im Jahr einer Revision unterzogen wird, bedarf mittelfristig der Renovierung und der Modernisierung. In fünf bis zehn Jahren müssten die Gondeln, die gern als „Gelbe Zitronen“ bezeichnet werden und an denen der Zahn der Zeit zu nagen beginnt, ausgetauscht werden, kündigt Klaus-Peter Rudiger an. Wie die Optik der Gondelbahn dann zukünftig aussehen wird, steht noch in den Sternen – dass Besucher aber weiter schwebend in Richtung Gipfel transportiert werden, steht außer Frage.