Daran schlossen sich eine Feedback-Runde und eine kurze Auswertung dieses schulübergreifenden Events an, die vor allem zeigte, wie produktiv und gewinnbringend der gegenseitige Austausch der Schüler war, verbunden mit dem großen Wunsch, diese Aktion in diesem oder einem anderen Format – am liebsten in Präsenz – möglichst bald und noch in diesem Schuljahr zu wiederholen und in Zukunft auch öfter bei Projekten zusammenzuarbeiten.