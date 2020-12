Schönau Vorfreude auf die neue Pfarrerin

In Todtnau stellte sich Würzberg in einer kurzen Generalversammlung vor und hielt anschließend eine Andacht. Der offizielle Vorstellungsgottesdienst dort wird am 3. Januar sein.

Nach einem kurzen Nachmittagsgottesdienst in Schönau stellten sich dort die verschiedensten Gruppen Würzberg vor. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, diesen Gottesdienst mit Ihnen zu feiern“, so Würzberg zur Gemeinde in Schönau. Nach der Liturgie gaben die Angehörigen der Gemeinde und der Gruppen ihrer Freude Ausdruck.

Welche Schwerpunkte sie setzen wird, konnte Würzberg noch nicht sagen, da sie nicht weiß, was alles auf sie zukommt. „Wir fragen Sie am ersten Advent im nächsten Jahr wieder“, so ein Gemeindemitglied aus Schönau. Die Gläubigen freuen sich auch schon darauf, dass die Tochter von Würzberg vielleicht zwischendurch Gottesdienste hält, wenn sie vor Ort ist. Würzberg wird auch mit Zells Pfarrer Hellmuth Wolff in einer sogenannten „überparochialen Dienstgruppe“ zusammenarbeiten. Auch ökumenisch will man in Zell, Schönau und Todtnau zusammenarbeiten.

Wo die künftige Pfarrerin wohnen wird, ist noch nicht sicher, wahrscheinlich in Todtnau.

Der Kirchengemeinderat in Schönau hatte ein so positives Gefühl, dass einstimmig beschlossen wurde, „dass die Kirchengemeinde Schönau es sehr begrüßen würde, wenn Pfarrerin Würzberg die Pfarrstelle Schönau/Todtnau annehmen würde“, wie der Vorsitzender Roland Kaminsky sagte.