Schönau Vorsitzendenduo beim Fanfarenzug

Rückblick 2019

In ihren Berichten riefen Yasmin Seger und Schriftführerin Jacqueline Marxt die vergangenen Ereignisse und Auftritte des Fanfarenzugs noch einmal in Erinnerung. So feierte man mit einem großartigen und tollen Jubiläumsabend am Fasnachtssamstag das 40-jährige Bestehen des Vereins. Das wäre durchaus ein Anlass, den Rosenmontagsumzug in diesem Jahr mit einem eigenen Jubiläumswagen zu begleiten. Ebenfalls mit dabei war man beim ersten Sommerfest der Vereine, das in Schönau über die Bühne ging. Super Wetter sorgte auch beim Oktoberfest für eine tolle Feststimmung in der Talstraße.

Nicht zu vergessen die zahlreichen Auftritte während der närrischen Saison. Zu diesen zählten neben dem traditionellen Narrenbaumstellen auch die Umzüge an Hemdglunki, der Kinder- sowie der Rosenmontagszug und zum Ausklang die Hexenverbrennung.

Mit dabei war man auch beim Utzenfelder Zunftabend, beim Fasnachtsumzug in Kandern und der Burefasnacht in Weil am Rhein. Ebenfalls besucht wurde das Vatertagsfest der Chaibeloch-Lärtschis in Schönenberg sowie das Sommerfest des Fanfarenzugs in Mühringen. Für Einheimische und Gäste gab es im Sommer wiederum zwei Kurkonzerte.

Ausblick 2019/2020

Am Samstag, 16. November, trifft man sich zur gemeinsamen Weihnachtsfeier, und für Anfang Januar 2020 ist für die Musiker ein Probenwochenende angesagt. Wie zu erfahren war, laufen jetzt schon die Vorbereitungen für die Fasnachtssaison 2020.

Neben dem Narrenbaumstellen im Januar stehen auch die Auftritte in Schönau sowie die Teilnahme am Fasnachtsumzug in Emmendingen auf der Agenda. Im Terminkalender ebenfalls vermerkt sind das Oktoberfest 2020 sowie ein gemeinsamer Ausflug.

Wahlen

Ein klares Votum durch die Versammlung erhielten Jacqueline Marxt und Johannes Graß als neu gewähltes Spitzen-Duo. Ebenfalls neu im Amt sind Simone Steine-brunner (stellvertretende Vorsitzende), Heiko Köpfer (Kassierer), Janina Behringer (Schriftführerin), Yannik Laile (Materialwart), Maurice de Claire (Jugendvertreter), Stefan Marxt (Aktiv-Vertreter), Michael Steinebrunner (Passivsprecher) sowie die Kassenprüfer Martin Lais und Patrick Marxt.

Ehrungen

Für 40 Jahre geehrt wurden Christine Faschian und Martin Lais, für 20 Jahre Yasmin Seger und für zehn Jahre Jacqueline Marxt und Rüdiger Geiß.