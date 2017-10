Schönau Vorteil für die Landwirte

Fröhnd (vw). Zum Thema Wald-Weide-Abgrenzung informierte Revierleiter Rolf Berger die Fröhnder Gemeinderäte. Demnach unterscheide man mit der neuen Kartierung zwischen jungem Wald, altem Wald und frischem, bis zu zehn Jahre altem Wald, also Gebiet, welches zuvor kein Wald war.

Berger informierte über die verschiedenen Möglichkeiten, wie die Gemeinde mit dem Wald umgehen könne. So gebe es zum einen die Möglichkeit der Umwandlung in Form einer Waldflächenbörse. Das heißt konkret: Wenn die Gemeinde auf einzelnen Flächen Wald entfernen will, kann sie eine gleich große Fläche des neuen frischen Waldes als Ausgleich nehmen. Im Gegensatz dazu ist für naturschutzrelevante Flächen, die von Wald in Weide umgewandelt werden, kein Ausgleich nötig. Als Ausgleich für die anderen Flächen können auch finanzielle Mittel oder Maßnahmen dienen.

Mit den neuen Regelungen kann die Gemeinde jetzt den Bewirtschaftern auch Waldweiden genehmigen. Dies sei ein großer Vorteil für die Landwirte. Es sei nun Aufgabe der Gemeinde, jede Fläche zu bewerten und zu beraten, was mit der Fläche gemacht wird.

Der Gemeinderat beschloss außerdem die vorläufig geplanten Haushaltsinvestitionen für 2018. Für das Rathaus/Neue Ortsmitte Fröhnd stehe zwar noch keine genaue­ Summe fest, es werden aber vorerst 50 000 Euro in den Haushaltsplan eingestellt. Für ein neues Werkhof-Fahrzeug werden 12 000 Euro eingestellt und für die Reparaturen am Hochbehälter 3000 Euro.