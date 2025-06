Schönau: Wärmenetz und Breitband werden ausgebaut

Zweckverband sieht auch öffentlichen Auftrag

Wenn Glasfaser und Wärmeleitungen gleichermaßen verlegt werden, kann nicht nur viel Geld gespart werden, den Anwohnern wird auch einiges an Baustellenlärm und -schmutz erspart. Zweckverband-Geschäftsführer Paul Kempf sieht zudem einen öffentlichen Auftrag beim Ausbau der verschiedenen Netze: „Um den gesamten Landkreis Lörrach ökonomisch wie ökologisch zukunftssicher aufzustellen, brauchen wir einen zügigen und nachhaltigen Ausbau der Infrastruktur. Als Zweckverband arbeiten wir seit einigen Jahren bereits sehr erfolgreich an der Verbesserung der Breitband-Infrastruktur. Eine weitere große Herausforderung wird nun der Ausbau der Wärmenetze im ganzen Landkreis sein, um eine ökologisch nachhaltige und ökonomisch tragfähige Wärmeversorgung sicherzustellen. Die Stadt Schönau ist im Landkreis Lörrach Vorreiter in Sachen Wärmeinfrastruktur – und zeigt, dass die Wärmewende möglich und erfolgreich ist.“

Die EWS Schönau sind bei dem Bauvorhaben in gleich doppelter Hinsicht vertreten. Sie verlegen neben den Wärmeleitungen auch 20 kV-Versorgungsleitungen. „Es ist kein Zufall, dass wir gleichzeitig das Wärmenetz erweitern und das Stromnetz modernisieren“, betont Martin Halm, Geschäftsführer der EWS Netze. „Für die Wärmewende benötigen wir beides: ein möglichst großes, effizientes und nachhaltiges Wärmenetz, mit dem die Gebäude im Kerngebiet der Stadt Schönau beheizt werden. Und dort, wo steile Hänge und große Abstände zwischen den Häusern dies nicht zulassen, bieten wir strombasierte Wärmelösungen an – etwa mit Wärmepumpen. Mit dieser sektorengekoppelten Planung stellen wir jetzt schon sicher, dass die Wärmeversorgung auch nach dem Ende der fossilen Heizungen, also Öl-, Gas- und Kohleheizungen, sicher bleibt.“

Beauftragt mit dem Bauvorhaben sind die IB Ganter GmbH aus Zell für die Bauleitung sowie Walliser Bau GmbH & Co KG aus Utzenfeld.