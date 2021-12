Schönau Waldprämie bringt Schönau ein Plus

Der Forst plane im kommenden Jahr bei einer Gesamtnutzung von 7300 Festmetern den Einschlag von 2100 Festmetern Käferholz, kündigte Susanne Berger an. Auf 10 Hektar sei eine Jungbestandspflege, auf weiteren 23,3 Hektar eine Schlagpflege vorgesehen. Auf knapp sechs Hektar werden hauptsächlich Douglasien gepflanzt. Und nicht zuletzt zur Sicherung eines 40-prozentigen Nadelholzanteils sind 12,2 Hektar Schutzmaßnahmen geplant. Aber all das kostet natürlich auch wieder Geld. Das Forstamt rechnet mit Erlösen aus dem Verkauf von Nutz- und Brennholz in Höhe von 446 990 Euro, mit Einnahmen aus Pacht (8764 Euro) und Fördergeldern über 19 500 Euro. Dem stehen unter anderem Ausgaben für Erschließung und Gebäude (28 450 Euro), Pflegemaßnahmen (22 660 Euro), Kulturen/Schutz (62 400 Euro), Holzernte (301 000 Euro) und Verwaltungskosten (92 000 Euro) gegenüber, was unterm Strich ein Defizit von 39 000 Euro erwarten lässt. Das Erfreuliche dabei laut Susanne Berger: „Der Verlust ist lange nicht so hoch wie in den vergangenen Jahren.“ Und ein weiterer Trost: „Wenn sie dem Bewirtschaftungsplan 2022 zustimmen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Stadtwalds im Hinblick auf den Klimawandel.“ Ob dieses Argument entscheidend war, konnte natürlich nicht ausgemacht werden. Jedenfalls billigte das Gremium den Plan des Forstamts einstimmig.