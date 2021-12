Schönau Was ist politisch und was nicht?

Im nächsten Teil ging es um Repräsentation. In Kleingruppen wählten die Schüler aus ihrem Kreis eine Vertretung, die sie repräsentieren sollte. Die Repräsentanten mussten sich anschließend in die Mitte des Stuhlkreises setzen und immer zwischen zwei Antwortmöglichkeiten im Namen der Gruppe entscheiden – ohne, dass dies vorher in der Gruppe besprochen wurde, was gar nicht so einfach war. Die anderen Gruppenmitglieder konnten ihre Rückmeldung durch einen grünen Punkt für „einverstanden“ und einen roten Punkt für „nicht einverstanden“ geben. So begann ein Gespräch darüber, wie Repräsentation eigentlich funktionieren kann.