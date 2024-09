Schönau: Weg gerettet – Stadion wird saniert

In seiner Mai-Sitzung hatte das Gremium bereits beschlossen, den gefährdeten Bereich oberhalb des bei Wanderern beliebten Ringwegs durch eine Würzburger Firma abräumen zu lassen. Diese Arbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. 2025 sollen dann die Felssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Räte waren sich einig, die teurere Variante zu verfolgen, um den Weg erhalten zu können. Das flächendeckende Sicherungsnetz verursacht allerdings Kosten in Höhe von geschätzt rund 492 000 Euro. Bei der anderen Variante für rund 210 000 Euro, müsste der am zweithäufigsten genutzte Weg in Schönau dauerhaft gesperrt werden.

Kosten sehr hoch

„Ich bin erschrocken, dass die Maßnahme so teuer ist“, sagte Freie Wähler-Rätin Marika Prekur und fragte nach Möglichkeiten, die „Kosten zu drücken.“ Schnell war klar, dass dies nicht möglich ist. Ingenieur Daniel Renk vom Büro geotechnik aus Kirchzarten erklärte, dass die Maßnahme so teuer sei, da die Baustelle so schwer zugänglich ist. Er machte auch klar, dass die Arbeiten mit einem Helikopter durchgeführt werden. Die Stützen des Sicherungsnetzes würden fixiert, während sie noch am Helikopter hängen, an ihnen seien die Netze bereits befestigt. Dies sei eine große Erleichterung und die Arbeiten somit in einem halben Tag erledigt.