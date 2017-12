Schönau Wembach plant Investitionen

Wembach. Erich Glaisner, stellvertretender Rechnungsamtsleiter, und Jürgen Stähle stellten kürzlich im Gemeinderat die Zahlen für den Haushalt 2018 vor. Trotz größerer Investitionen in der Vergangenheit steht die Gemeinde derzeit solide da. Dies zeigte sich auch bei dem von Jürgen Stähle vorgelegten Jahresabschluss 2016, der sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite ein Gesamtvermögen von 5 046 864 Euro aufweist.

Wembach kann bei seinen Investitionsvorhaben nicht mit Zuschüssen oder Fördermitteln aus dem Ausgleichsstock rechnen. Dafür verfügt die Kommune über ein gesundes finanzielles Polster, wie Bürgermeister Christian Rüscher bestätigte.

Im kommenden Jahr stehen in Wembach größere Investitionen an. Dickster Brocken mit 225 000 Euro ist die Sanierung der Felsenstraße mit einem soliden Unterbau. Vorgesehen ist ebenso die Erneuerung der Wasserversorgung in der Felsenstraße, die mit 110 000 Euro zu Buche schlagen wird. Weitere 50 000 Euro sind für die Kanalarbeiten ebenfalls in der Felsenstraße vorgesehen. Ferner plant die Gemeinde eine neue WC-Anlage für die Hütte am Park, Kostenpunkt rund 10 000 Euro, sowie die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeige-Tafeln. Auch hierfür ist im Haushalt 2018 eine Summe von 10 000 Euro eingeplant. Der gleiche Betrag ist für einen neuen Brunnen auf dem Dorfplatz vorgesehen. Für die Neuinstallation einer Lüftungs- und Kühlanlage für den Bürgersaal will die Gemeinde 25 000 Euro ausgeben. Gleichfalls auf dem Wunschzettel für 2018 steht die Erneuerung der Küche im Bürgersaal. Diese ist mit 15 000 Euro veranschlagt. Weitere 10 000 Euro wird Wembach in die Rundwegeerneuerung von Wembach nach Schindeln investieren. Insgesamt 7000 Euro sind für einen Stromerzeuger sowie zwei Handsprechfunkgeräte für die Feuerwehr vorgesehen.

Für die Beteiligung der Gemeinde am Zweckverband Breitbandversorgung sind 5000 Euro eingeplant. Außerdem stehen im Haushaltsentwurf 2018 insgesamt 10 000 Euro für den Erwerb von Grundstückstücken bereit.

Alles in allem ergibt die Summe der für 2018 geplanten Investitionen einen Gesamtbetrag in Höhe von 487 000 Euro. Die daraus errechneten jährlichen Belastungen durch Abschreibungen nach dem neuen Haushaltsrecht werden sich auf 13 425 Euro belaufen.

Auch für die kommenden Jahre hat man weitere Investitionen im Blick, so Bürgermeister Christian Rüscher. So soll in zwei Jahren ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr angeschafft werden. Als Kosten hierfür wurde die Summe von 350 000 Euro genannt.

Einhellige Zustimmung gab es im Gemeinderat ebenfalls für den von Jürgen Stähle vorgestellten Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbands für 2016. Mit einer Abweichung von lediglich 4000 Euro für Wembach erreichte man hier eine nahezu perfekte Punktlandung. Wie angekündigt, wird sich die Verbandsumlage im kommenden Jahr um rund 17 000 auf 224 000 Euro erhöhen.