Schönau Wenig Zuspruch für Wiedens Vorstoß

Aufgrund dieses Antrags (Variante 1) hatte die Verbandsverwaltung einen weiteren Vorschlag (Variante 2) erarbeitet, nach dem die Umlagenberechnung grundsätzlich beibehalten werden soll, für den Betrieb des Belchenparkplatzes und der Belchenstraße allerdings eine separate Kostenstelle eingerichtet werden soll, deren ungedeckter Aufwand zu 50 Prozent über die Fremdenverkehrsumlage und zu 50 Prozent über die Einwohnerzahlen bestritten wird.

Mit diesen beiden Varianten hatten sich die GVV-Gemeinden im Vorfeld der Sitzung beschäftigt. Außer der antragstellenden Gemeinde Wieden konnte sich keine Kommune für die Variante 1 erwärmen. Für die Variante 2 sprachen sich Aitern, Schönenberg und Wembach aus. In Böllen, Fröhnd, Schönau, Tunau und Utzenfeld fand keine der beiden Varianten Gefallen. Jörg Lais (Tunau) fand, man solle nicht an den Verteilungsschlüsseln der Umlagen zu drehen versuchen. Die Situation am Belchen müsse man gesondert diskutieren. Ähnlich sahen es Harald Lais (Utzenfeld) und Christian Rüscher (Wembach). Auch Tanja Steine­brunner (Fröhnd) äußerte sich in dieser Richtung und wies zudem darauf hin, dass die für 2021 geplante Gästekarte für einen zusätzlichen Diskussionsansatz sorgen könnte.

Wiedens Bürgermeisterin Anette Franz argumentierte, dass ihr Dorf sehr viel für die Region leiste und dennoch viel zahlen müsse. Michael Fischer (Wieden) wies darauf hin, dass der Schlüssel der Fremdenverkehrsumlage verhältnismäßig alt und deshalb diskussionswürdig sei; schließlich habe sich zwischenzeitlich vieles verändert.

„Das tut uns nicht gut“

Verbandsvorsitzender Peter Schelshorn sah es ebenfalls kritisch, dass immer wieder über die Verteilerschlüssel diskutiert werde: „Das tut uns nicht gut.“ Grundsätzlich sei es nicht so, dass nur Wieden aufgrund wachsender Übernachtungszahlen mehr zahle; dies treffe auch andere Kommunen. Was den Belchenparkplatz betreffe, gehe er davon aus, dass die anvisierte Bewirtschaftung so hohe Einnahmen generiere, dass sich damit die jährlichen Ausgaben decken lassen.

Über den Antrag der Gemeinde Wieden beziehungsweise über das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit soll in der nächsten Verbandsversammlung im März abgestimmt werden. Derzeit werde seitens der Verwaltung geprüft, welches Stimmenmodell anzuwenden sei. Nach aktuellem Kenntnisstand sei eine Dreiviertel-Mehrheit der Verbandsversammlung für eine Änderung des Umlagenschlüssels notwendig, so Schelshorn.