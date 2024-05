Bei der Bus-Exkursion am Nachmittag stellten Suchomel, Matthias Schmiederer, Revierleiter in Utzenfeld und Wieden, und Daniel Holzer von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Todtnau Maßnahmen im Wald von Wieden und Utzenfeld vor. Am Belchensteig zeigten die Forstexperten Weißtannen, die bis auf eine Höhe von fünf, sechs Meter geästet wurden. Grund ist, dass die FBG einen Kunden hat, der aus Weißtannenholz Deckenpaneele und Wandverkleidungen herstellt und eine klare Vorstellung vom Zielsortiment hat. Wenn die Tanne früh eine „Wertästung“ erhalte, können die Güteklassen „Teilfurnier“ und „A“ erreicht werden, erklärte Schmiederer. Holz dieser Güte erreicht die höchsten Preise auf dem Holzmarkt. Geästet werden zum Beispiel auch die Douglasie, die Kirsche, die Eiche (in tieferen Lagen) und der Ahorn.