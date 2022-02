Schönau „Wir wollten die Bevölkerung wachrütteln“

Frage: Wer kam dann auf die Idee für dieses Jahr?

Den Anstoß gab mein Sohn, der aktiv bei den Flößern ist, die Jungen wollten gerne etwas machen. Und so haben wir mit Unterstützung der Freunde der Schönauer Fastnacht einen Baum aus dem Schönauer Wald besorgt, haben aber auf den Tannenkranz verzichtet, denn wenn wir Reisig bestellt hätten, wäre die Aktion herausgekommen. Diesmal hängen also die Fasnachtsfiguren plus 70 „Saublodere“ und ein Corona-Virus dran. Außerdem das Fröhnder Männle und Figuren der Schönenberger und Aiterner, denn der Baum soll eigentlich für den ganzen GVV sein, wie es auch im Interesse des Narrenbaumvaters ist.

Frage: Sie sind der „Bammert Quick“ und geben das Kommando, wenn die rund 30 Baumsteller mit ihren Sticheln den Baum in die Senkrechte bringen. Wie wird das wohl im nächsten Jahr sein?

Wir hoffen sehr, dass es dann wieder eine richtige Fasnacht gibt, was wir für dieses Jahr eigentlich schon gehofft hatten. Der 30. Baum steht für mich noch aus, denn neben den Aktionen in Schönau haben wir auch in Utzenfeld, Geschwend oder Zell Narrenbäume gestellt. Das Narrenbaumstellen ist für mich immer ein Highlight in der Fasnacht, und im nächsten Jahr gibt es in Schönau hoffentlich wieder Musik, viele Zuschauer und Verpflegung auf dem Rathausplatz.

Und dann auch eine Überraschung, die eigentlich schon für diese Jahr geplant war: Da unsere Baumkletterer vorgeschlagen haben, mal einen Jüngeren klettern zu lassen, um die Figuren anzuhängen, hätten wir als Premiere eine junge Baumkletterin gehabt. Die muss nun bis nächstes Jahr warten.

Matthias Markanic (52) ist in Schönau geboren und lebt auch hier, arbeitet als Mechaniker bei der Firma Hella, ist bei den Schönauer Schellenteufeln aktiv und hat zwei Kinder, die ebenfalls in der Fastnacht aktiv sind.