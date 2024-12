Schönau: Wo Bürsten nachhaltig entstehen

Zum „Tag der offenen Tür“ bei der Firma Frank Bürsten in der Schönauer Mühlmatt am vergangenen Freitag wurde es zum Teil richtig eng in der neuen Logistikhalle „Schwarzwald“. Viele Menschen wollten das neue Gebäude besichtigen, das mit seinen schwarzen Außenwänden aus Stahl und den einzelnen Holzelementen ein richtiger Hingucker ist. Auch Schönaus Bürgermeister Peter Schelshorn sowie Stadträte waren mit von der Partie, als bei Glühwein und Plätzchen Geschäftsführer Stefan Ganzmann, Urenkel des Firmengründers Adolf Frank, im Halbstundentakt über die technischen Einzelheiten informierte.