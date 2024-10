Schönau: Zerwürfnisse in der Kirchengemeinde

Vermietung als Anstoß

Publik gemacht hatte ein Gemeindemitglied den angeblichen internen Machtkampf. Er hatte von einer „Amtsenthebung“ der Pfarrerin gesprochen. Wie der Redaktion zugetragen wurde, bestehen die Unstimmigkeiten zwischen dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderates und der Pfarrerin seit längerem. So soll die Pfarrerin dem Vorsitzenden die Vermietung der Bergkirche an eine fundamentalistische Gemeinde der evangelischen Kirche aus den Niederlande mit reaktionärer Gesinnung verweigert haben, was zum Machtkampf wurde. Da sie das Kanzelrecht innehat, blieb die Kirche für die Besuchergruppe letztlich versperrt.

Verschiedene Charaktere

Insider bestätigen, dass sehr unterschiedliche Charaktere in der Schönauer Gemeinde aufeinanderprallen. Die Pfarrerin auf der einen Seite, die konsequent auch unkonventionelle Formen des Gottesdienstes praktiziere und damit erfolgreich sei. Auf der anderen Seite ein engagierter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, der aber auch einen bestimmenden Wesenszug habe. Im Fall der holländischen Reisegruppe sei die Situation eskaliert.

Es gab eine weitere unglückliche Konstellation in der Gemeinde, wie die Dekanin auf Nachfrage bestätigt. Dabei geht es um verpflichtende Schulungen zum sexuellen Missbrauch in der Kirche, für die sich die Pfarrerin stark gemacht habe. Angeblich, so heißt es, soll sich jemand im Kirchengemeinderat der Teilnahme an den Schulungen verweigert haben und Dekanin Schäfer habe daraufhin der Pfarrerin einen Maulkorb verpasst. Das sei eine „absolute Unterstellung“, sagt Schäfer zu den Vorwürfen. Sie habe Würzberg in dieser Angelegenheit vielmehr „unterstützt, wo es ging“. Richtig sei, dass es unklare Vorgaben seitens der Landeskirche bei diesen Schulungen gegeben habe. „Diese Vorgänge müssen nachgearbeitet werden“, verlangt Schäfer. „Die Abläufe bei den Schulungen müssen glasklar sein.“ Da sei sie „messerscharf“. Inzwischen liegen die Teilnahmeurkunden aller Mitglieder im Kirchengemeinderat Schönau aber vor, sodass eigentlich wieder Ruhe in der Kirchengemeinde einkehren könnte. Die Redaktion konnte die Pfarrerin gestern für eine Stellungnahme nicht erreichen.