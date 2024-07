Schönau: Zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde

Oehler war 39 Jahre als Gemeindereferent in der katholischen Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental tätig. Er kam 1985 nach Schönau, wo er seitdem Religionsunterricht in Schönau, Geschwend und Wieden gab. „Er ist sicher der Gemeindereferent im Dekanat, der die meisten Schulstunden hatte“, sagte Löffler. Glaubensvermittlung sei Oehler wichtig, lobte der Pfarrer seinen langjährigen Mitarbeiter. „Wir müssen unseren Glauben kennen. Nur wer weiß, was ihm selbst heilig ist, ist fähig zu Toleranz gegenüber anderen Konfessionen und Religionen.“ Löffler teilte mit, dass es in diesem Jahr „null Aussendungen“ von Gemeindereferenten gebe, was bedeutet, dass es keinen Nachfolger für Oehler gibt.

Die Bedürftigen im Blick

Er führte weiter aus, dass Oehler auch so etwas wie ein Diakon war, der die Sorgen für die Bedürftigen und Benachteiligten im Blick habe. Auf seine Initiative gehe zum Beispiel die Niederlassung des Tafelladens in Schönau zurück. „Auch die Dosentage waren ein voller Erfolg.“ Auf einer Bilderwand im Pfarrgarten konnte man sehen, bei welchen Aktivitäten der 1958 in Zell am Harmersbach Geborene dabei war. Auch vor den „niederen Diensten“ scheute er sich nicht.