Schönau Zweiter Start steht bevor

Er hat sich mit 43 Jahren für diese Sportart entschieden und nahm im vergangenen Jahr erstmals in Bräunlingen am Hobby-Seniorencup teil – ohne vorheriges Training. Es war regnerisch und sehr matschig auf dem Gelände, das für ihn unbekannt war, da er sonst auf dem Gelände des MSC Schopfheim trainiert. Hier legt er auch Hand an, wenn es um Arbeitseinsätze geht.

In Bräunlingen belegte er bei seinem ersten Rennen von 30 Startern am Samstag Platz 27 und am Sonntag von neun Startern Platz Sieben. Mit diesen Platzierungen zeigte er sich zufrieden.