Schönenberg Belchenhaus wird fit für die Zukunft

Die Kosten für diesen ersten Bauabschnitt werden bei 1,5 bis zwei Millionen Euro liegen, bestätigt Rudiger. Er hat seit zehn Jahren größere Pläne für den Hotelbereich des Anwesens. Dieser nicht denkmalgeschützte Altbau liegt zwischen Gasthaus und Seilbahn. Rudiger erinnert daran, dass es einen Architektenwettbewerb hierfür gegeben hat. „Die Kosten waren aber zu hoch“, so der Bauherr. Und sie seien heute noch höher. „Das können wir alleine nicht stemmen“, bekennt er, zumal es keine öffentlichen Mittel für einen Hotelneubau am Belchen gebe. „Das Geld muss erst verdient werden“, so seine Einstellung. Jeder Gast lasse durchschnittlich nur sechs Euro im Belchenhaus, beschreibt Rudiger die Einnahmenseite. Aber die Ausgaben summieren sich: Mit 300 000 Euro schlug etwa eine neue Wasserleitung hinauf zum Belchenhaus vor vier Jahren zu Buche.

Aber der Betreiber denkt langfristig und will das Anwesen zukunftsfähig machen, „zumal meine Tochter das Belchenhaus weiterbetreiben wird“. Auch das in die Jahre gekommene Interieur des Gasthauses soll erneuert werden. Es steht nach Angaben Rudigers nicht unter Denkmalschutz. Balkonerneuerung und eventuell Photovoltaik auf dem Dach sind weitere Maßnahmen.

Ohne einen Zeitplan zu nennen, könnte auch der nicht geschützte Gebäudeteil des Altbaus zwischen Belchenhaus und Seilbahn abgerissen und erneuert werden, um Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. „Aber es kommt darauf an“, nennt der Bauherr die großen Unbekannten wie eine mögliche erneute Corona-Beschränkung, unsichere Gasversorgung und Baupreisentwicklung. Für ihn sei entscheidend, dass die beiden Häuser einmal separat voneinander betrieben werden können.

„Historischer Altbau vor einzigartiker Kulisse“

Im nächsten Jahr soll der Terrassenbereich vergrößert werden und gleichzeitig eine Warenanlieferung mittels einer unterirdischen Tunnellösung entstehen. Spätestens hier kommt Statiker Michael Jakob ins Spiel. Er ist für die Standsicherheit des Gebäudes verantwortlich. Diese Aufgabe sei bei einem historischen Altbau „megaspannend“, bekennt er. Hinzu komme die einzigartige Lage „am schönsten Berg im Südschwarzwald“. Wohl kaum ein Besucher könne sich am Belchen „der magischen Wirkung entziehen“, schwärmt der Bauingenieur. Gerade bei Sonnenauf- oder Untergängen könne jeder das besondere Kraftfeld am Berg spüren. Schon für die Kelten sei der Belchen ein heiliger Berg gewesen. Nicht zuletzt stehe der Belchen im kosmischen Dreieck mit Belchenflue in der Schweiz und dem Ballon Alsace im Elsass. Das mache den Ort auf 1362 Metern zu einer „ganz besonderen Baustelle“.