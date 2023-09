Schönenberg Helfende Hände für die Gemeinschaftsweiden

Jungwuchs entfernt

Im Rahmen des Bürgeraktionstags in Schönenberg wurde in mühevoller Handarbeit der Jungwuchs auf den Weiden entfernt. Die Notwendigkeit erklärt Tilman Baum, zuständiger Ansprechpartner beim Landschaftserhaltungsverband Lörrach (LEV) so: „Die traditionellen Allmendweiden zwischen Belchengipfel und Schönenberg gehören naturschutzfachlich zu unseren größten Schätzen in der Region. Ihre Erhaltung ist eine gemeinschaftliche Aufgabe.“ Die Idee für einen Bürgeraktionstag in Schönenberg entstand nicht ohne Grund bei einer gemeinsamen Begehung der Gemeinschaftsweiden durch Baum und Bürgermeister Ewald Ruch. „Wir fanden, da müssten mal richtig viele Hände gemeinsam ran“, erinnert sich Ruch angesichts der dort in problematischer Dichte wachsenden Birken. Nehmen diese Überhand, verlieren seltene Brutvögel wie Ringdrossel und Heidelerche ihren Lebensraum. Zudem werden typische Offenlandarten der Allmendweiden wie Arnika und Flügelginster verdrängt, und auch der Futterwert der Weide leidet, heißt es in der Pressemitteilung.

Aufwendige Arbeit

Gepflegt werden die Weidfelder Schönenbergs seit mehreren Jahrzehnten von den Mitgliedern der „Weidegemeinschaft Rabenfelsen“. Helfende Hände werden aber stets gebrauch, denn die jungen Bäume müssen möglichst mit Wurzeln entfernt werden, was aufwendig und zeitraubend ist.„Wenn Birken oder Pappeln einfach nur abgeschnitten werden, wachsen aus einem Wurzelstock nächstes Jahr zehn neue Stämmchen“, erklärt Weidewart Peter Steinebrunner.