Während am Mittwoch „Wälderwahn“ Livemusik darbot und „Halli Galli“ Maulburg sowie die „Schluuchturmgeischter“ Rheinfelden mit Gugge-Sound im Zelt einheizten, gab es am Donnerstag zum Frühschoppen Musik von den Original Finstergrundmusikanten mit dem vereinseigenen Gesangsduos Ramona Behringer und Barbara Ritter, am Nachmittag schmetternden Sound vom Fanfarenzug Schönau und am Abend nochmals Livemusik mit „Wälderwahn“. Dazu gab es Attraktionen wie einen Baumaschinen-Geschicklichkeitsparcours mit einem echten Bagger.