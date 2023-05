Schönenberg Vatertagsfest in Schönenberg lockt viele Besucher an

Die Festbänke in und rund um das Festzelt beim traditionellen Vatertagsfest der Guggenmusik „Chaibeloch-Lärtschi“ in Schönenberg waren bis auf den letzten Platz besetzt. Wie jedes Jahr lockte das Fest zahlreiche Besucher und Wanderer an. Am Samstag unterhielten „Wälderwahn“ und die Guggenmusik „Ziefägge“ aus Efringen-Kirchen. In der Bar wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Jung und Alt trafen sich dann am Sonntag zum Frühschoppen, bei dem die Finstergrund-Musikanten aus Wieden aufspielten. Am Nachmittag marschierte der Fanfarenzug Schönau ins Festzelt ein, der mit der Guggenmusik einen regen Kontakt pflegt. Gespielt wurden flotte Stücke abseits des sonstigen Fasnachtsrepertoires.