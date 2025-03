Schöpflin-Areal in Lörrach: Weitere halbe Million Euro ins Brombacher Gewerbeareal investiert

Tag der offenen Tür

Deutlich fröhlicher blickt der Vacuform-Geschäftsführer auf das von ihm in Schuss gehaltene Schöpflin-Areal. Am Sonntag, 30. März, können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr einen Eindruck von den Mietern machen. Das Programm ist ähnlich wie im Vorjahr, also Kunst, Handwerk, Vereine und Gewerbe präsentieren sich. Neu ist eine Präsentation der Schöpflin-Stiftung zum geplanten Punkthaus dabei, die Velofirma „Adrenalin“ zeigt ihr Know-how, ARaymond darf mit der Lehrwerkstatt nicht fehlen – auch die Kinder sollen auf ihre Kosten kommen, ebenso wie Bahnfreunde. Gesammelt wird für den in Not geratenen „Maroni-Mann“.