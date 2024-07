Schopfehm vs. Lörrach vs. Rheinfelden: Wahlbeteiligungswette: Eis für alle

Das Ergebnis war denkbar knapp: Schopfheim konnte sich mit einer über alle drei Wahlen (Europa, Kreistag und Gemeinderat) hinweg gerechneten durchschnittlichen Wahlbeteiligung von 59,29 Prozent gegenüber Lörrach mit 56,87 Prozent und Rheinfelden mit 56,21 Prozent durchsetzen. Um ihre „Wettschulden“ abzulösen, vor allem aber als Dankeschön an die Wähler spendieren Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz und Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt den Schopfheimern ein Eis. Mit dabei ist auch Bürgermeister Dirk Harscher, der ebenfalls Eis spenden wird, so eine Ankündigung.

Das kostenlose Eis wird am Montag, 8. Juli, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr vor dem Rathaus in Schopfheim verteilt. „Egal ob groß oder klein, alle sind herzlich dazu eingeladen vorbeizukommen“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.