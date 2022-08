Schopfheim „1. FC Ballverlust“ könnte seinen Titel verteidigen

Beim ungewöhnlichsten Grümpelturnier in der Region beteiligen sich heuer zwölf Teams, nämlich die Jedermänner Gersbach, die Oberlenker, die Grasnarbenschlurbis, die Rasselbande, die Römer, die Schnuureschlosskicker, die Zwei-Takt-Fetzer, RB Raitbach, Stoplehopser, 1. FC Ballverlust, die Superhelden in Blau und die Jungspunde. Gespielt wird am Samstag von 13 bis 17 Uhr, am Sonntag von 10 bis 13 Uhr in den Gruppenspielen und anschließend in den Halbfinals und Platzierungsspielen. Im Finale um 16.10 Uhr wird es auf jeden Fall einen neuen Sieger geben.