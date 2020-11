Schopfheim 11.11. : „Sei nit muff – zieh d’Maske uf!“

Obwohl die Ausgrabung der Fasnacht am Kronenbrunnen ins Wasser fällt, hat Klaus Strauß (alias „Müsli“) vom Städtli-Zinken – wie jedes Jahr – einen Prolog verfasst, der schon mit dem Titel die Stimmungslage aller Narren treffend zum Ausdruck bringt: „So en Seich“. Weiter heißt’s: „Am 11.11., do isch todi Hose S`git nüt z`seh und au nüt z`loose Am Chronebrunne, grau in grau Do git’s kei bundi Narreschau.

De Narremarsch spielt dies Johr keine, kei Böllerschuß, no nit mol eine. d’Fasnacht, wo sunschd uuse chunnt, blibt hüt dief im Brunnegrund. Statthalter, do gibt’s diesjohr keine kei Große, wäge dem kei Chleine de Ozume, der duet mir leid un het für diesmol s’ meischde gsait. D’Rothüüsler dien sich feschd ins Füschdli lache weil ich kei närrisch städtischi Inventur cha mache. De Burgi Dirk, dä macht was er will, mii Läschdermuul blibt dies Johr still. Aber nächschd Johr, do isch wieder öbis los, des Comeback wird rie- segroß, Ich bi dann richtig usem Hüsli Für hüt grießt euch euer Müsli.“