Schopfheim 4000 Kilometer durch das „Kronjuwel des Orients“

Der Iran ist in betörendes Land mit beeindruckender Kultur und liebenswerten Menschen. Wolfgang Darsch besuchte auf seiner Reise durch das so genannte „Kronjuwel des Orients“ biblische Orte in Susa und Hamadan, Paradiesgärten, zoroastrische Feuertempel, das Glanzlicht altpersischer Kultur – Persepolis – sowie prunkvolle Moscheen. Über 4000 Kilometer mit dem Auto führte die Reise von Teheran in den Westen nach Kermanschah, in den Süden nach Ahwaz nahe der irakischen Grenze. Durch die Ölfelder ging es weiter nach Shiras, dem „Garten des Iran“. In den Osten über Kerman zur Zitadelle von Rayen und dem Prinzengarten in Mahan, einem der schönsten Gärten im Iran. Über Yazd mit seiner großen Freitagsmoschee ging es nach Isfahan, eine der schönsten Städte der Welt. Auf dem Rückweg nach Teheran führte die Reise über Natanz und Kashan vorbei an der heiligen Stadt Qom und dem höchsten Berg Irans, dem Damavand (5761 Meter).