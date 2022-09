Schopfheim 500 nasse Stühle auf dem Marktplatz

Der hatte sich als idealer Ort für ein solches Event angeboten. Und Jürgen Sänger versicherte denn auch, dass die Stadt auf alle Fälle an dem Open-Air-Projekt wie auch am Marktplatz als Veranstaltungsort festhalten wolle. „Lediglich den Termin müssen wir anpassen“, sagte der Fachbereichsleiter, dem klar geworden ist, dass es in den Abendstunden in dieser Jahreszeit zu kühl ist, um noch so spannende Filme auszusitzen. „Im Stadtpark boten wir die Filme am letzten Sommer-Ferienwochenende an. Und diesen Termin nehmen wir – wenn die Sponsoren mitziehen - im kommenden Jahr wieder ins Visier“, versprach Jürgen Sänger.