Schopfheim 70 Jahre Firma Unger Schopfheim

Schopfheim . Seit nunmehr 70 Jahren, seit gut 26 am heutigen Standort in Schopfheims Hohe-Flum-Straße 56, besteht ein leistungsfähiger, mittelständischer Familienbetrieb, der Kunststoff-Spritzguss-Spezialist „Unger GmbH & Co.KG Kunststoffverarbeitung und Formenbau“. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1952 vom aus Gablonz an der Neiße geflüchteten Walter Unger, damals im heutigen Weiler Stadtteil Haltingen. Der Großvater des heutigen Inhabers Wolf-Dieter Unger siedelte schon zwei Jahre später nach Lörrach um und gründete mit Sohn und Werkzeugmachermeister Helmut Unger als Mitinhaber die Firma „Walter Unger & Sohn“ im Jahr 1965. Damals hatte das Unternehmen seinen Sitz in einem Neubau in Lörrach. Obwohl dort weitere Umbauten und Vergrößerungen realisiert wurden, erfolgte 1996 der Umzug von Lörrach an den heutigen Standort an der Hohe-Flum-Straße im Schopfheimer Gewerbegebiet „Im Lus“. Bereits 1976 war Wolf-Dieter Unger als Auszubildender zum Werkzeugmacher in den Familienbetrieb eingestiegen. 1980 übergab Walter Unger den Betrieb an den Sohn Helmut. Dessen Sohn Wolf-Dieter, der 1984 seinen Werkzeugmachermeister gemacht hatte und seit jenem Jahr als Prokurist im neuen Gesellschaftervertrag der Firma Unger & Co. KG Kunststoff-Spritz- und Presswerk aufgenommen war, übernahm mit dem Umzug nach Schopfheim 1996 die „Unger &Co.KG Kunststoffverarbeitung und Formenbau“ als Komplementär von seinem Vater, der bis heute als Kommanditist eingetragen ist. Seit einigen Jahren sind in vierter Generation die drei Töchter von Wolf-Dieter Unger im Familienunternehmen tätig. Alexandra Claeys-Unger hat die Projekt- und Technikleitung unter ihren Fittichen, Laura Unger das Personalwesen und Tatiana Unger die kaufmännische Leitung. Das Unternehmen hat den Standort Schopfheim 2011 durch eine neue Lagerhalle und ein Brandschutzlager für Spritzwerkzeuge erweitert und 2018 eine neue Produktionshalle mit Verwaltungstrakt erstellt. Auf dem 11 000 Quadratmeter großen Grundstück an der Hohe-Flum-Straße 56 steht dem Unger-Team eine Produktions-, Verwaltungs- und Lagerfläche von 6000 Quadratmeter zur Verfügung. Beim Umzug von Lörrach nach Schopfheim hatte man 19 Spritzgussmaschinen zur Verfügung und konnte diese Zahl zwischenzeitlich auf 43 Spritzgussmaschinen ausweiten. Das Unternehmen hat zum Jahresbeginn 2022 umfirmiert zur Unger GmbH & Co.KG Kunststoffverarbeitung und Formenbau. Der Familienbetrieb beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter. Schwerpunkt ist der Kunststoff-Spritzguss im Kundenauftrag. Im Spritzgussverfahren werden nicht nur alle gängigen Thermoplaste wie technische Kunststoffe, sondern auch Hochtemperatur- und Massenkunststoffe auf den 43 computergesteuerten, prozessgeregelten Spritzgießmaschinen bis zu einem Stückgewicht von rund 1,5 Kilogramm verarbeitet.