Schopfheim 875 Mitglieder unter einem Dach

Es würde zu weit führen, die Meilensteine, die detailliert in der Festschrift des Vereins zum 150-jährigen Bestehen beschrieben sind, an dieser Stelle aufzuführen. Erinnern aber darf man sicherlich an das Jahr 1900, in dem 40 Berliner Turner „eine angenehme Abwechslung in unser Kleinstadtleben“ gebracht haben, an die Bergturnfeste, die zu Volksfesten gerieten, und an die „Einführung des Damen- und Zöglingsturnens“, mit dem der schon immer für Neues offene Turnverein andere Wege einschlug.

Aufgrund des Ersten Weltkriegs stellte der Turnverein seine Arbeit in den Jahren 1914 bis 1918 ein, um 1919 mit dem Start in eine recht erfolgreiche Zeit zu beginnen, die 1940 nach einer Turnveranstaltung unter der Fahne des deutschen Reichsbundes für Leibesübungen ein weiteres jähes Ende nahm und erst nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt werden konnte.

Turbulenzen machten dem Verein in den Jahren danach zu schaffen, ehe Ernst Baier 1952 mit einem konsequenten Neuaufbau begann. Breitensportangebote ergänzten den Wettkampfsport. Und im 125. Jubiläumsjahr, also 1971, ging der Turnverein mit seinen vielen neuen Abteilungen wie etwa Kraftsport, Basketball, Badminton, Judo und Ski als Turn- und Sportgemeinschaft 1846 Schopfheim an den Start.

Heute zählt die TSG rund 875 Mitglieder, von denen sehr viele aktiv Sport im Verein betreiben. Oder besser gesagt endlich wieder Sport machen will, nachdem die entbehrungsreichen Zeiten der Pandemie vorbei zu sein scheinen. „Langsam nimmt der Zug wieder Fahrt auf“, freute sich der Interimsvorsitzende Frank Itzin bei einem Pressegespräch, bei dem er zusammen mit Karlheinz Andris über ein Jubiläum sprach, das eigentlich mit zwei großen Veranstaltungen des Markgräfler Hochrhein Turngaus gebührend in Szene gesetzt werden sollte, wegen Corona aber abgesagt werden musste.

Die Hoffnung der TSG ruht nun auf der letzten Möglichkeit, Geburtstag feiern zu können. „Im Oktober haben wir die Stadthalle reserviert. Ob und in welchem Rahmen wir dort zusammen mit unseren Mitgliedern zusammenkommen können, steht aktuell noch in den Sternen“, klagt Frank Itzin, der wie Karlheinz Andris, der mit 82 Jahren noch immer eine Gymnastikgruppe mit Herren 60+ leitet, den Mitgliedern gerne ein wenig mehr als derzeit möglich zum Jubiläum eines der größten Schopfheimer Vereine geboten hätte.