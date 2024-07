Schopfheim: 95 Schüler erhalten am THG das Reifezeugnis

Ben Schmitz und Chiara Cuppmeri singen „Sign of the Time“ von Harry Styles. Foto: Christoph Schennen

Schule als „Anstalt“

Tatsch ging in ihrer Abiturs-Rede auf das diesjährige Motto „Therabi ‘24 – nach 13 Jahren raus aus der Anstalt“ ein. Es habe sie an Niklas Luhmann erinnert, der die Schule als geschlossenes System ansah und als „Anstalt“ bezeichnet hat. Der Soziologe habe eine Systemtheorie entwickelt, die Schüler als eigenständige „Systeme“ definiert, die in sich geschlossen sind und individuell entscheiden, ob und wie sie auf Inputs vonseiten beispielsweise Lehrkräften und Lehrmedien reagieren. „Nach der Systemtheorie kann die Vermittlung von Lehrplaninhalten nicht geplant werden“. Ihr Erfolg hänge davon ab, dass und wie die beteiligten Systeme - also Schüler und Lehrkräfte - miteinander kommunizieren, führte Tatsch weiter aus. Des Weiteren führte sie bezüglich des Abimottos den Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt an. Tatsch:„Wie Dürenmatts Figuren wart ihr in ständig wechselnden Rollen aktiv.“ Einige der Rollen waren – im Sinne eures Abimottos – Bestandteile vorgeschriebener Therapien, andere dienten der Selbstbehandlung beziehungsweise Selbstverwirklichung, andere wiederum der Regeneration.