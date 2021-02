Schopfheim Ab heute stehen Spendenkisten vor den Kirchen

Spendenkisten werden ab heute, Montag, 22. Februar, bis Ostern in Schopfheim vor dem Gemeindehaus der Gemeinde St. Bernhard und im Eingangsbereich der evangelischen Stadtkirche stehen.

In Fahrnau steht eine Sammelkiste im Windfang der evangelischen Matthäuskirche bereit. Weitere Sammelstellen gibt es in der evangelischen Kirche in Gersbach, vor dem Pfarrhaus St. Maria in Steinen-Höllstein, in der Kirche St. Josef in Hausen sowie in der evangelischen Kirche in Hausen. Spenden können tagsüber abgegeben werden.