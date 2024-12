Schopfheim: Ab Januar schließen sich die Kirchengemeinden zusammen

Die Fusion der Kirchengemeinden von Schopfheim, zu der bereits Eichen, Kürnberg, Langenau und Wiechs gehören, mit den Gemeinden aus Fahrnau und Gersbach tritt offiziell ab Januar in Kraft. Unter dem Namen „Evangelische Kirchengemeinde in Schopfheim“ werden sie zusammengeschlossen. Die Idee zur Zusammenlegung der Gemeinden entwickelte sich aus der Beobachtung heraus, dass alle Gemeinden seit etlichen Jahren bereits eng miteinander kooperieren und miteinander vernetzt sind. Als Fusion, die auf „natürlichem Wege“ zustande kam, bezeichnet Pfarrerin Ulrike Krumm, bislang Pfarrerin für Fahrnau und Gersbach, den Prozess. „Die Grenze zwischen Schopfheim und Fahrnau ist heute für jüngere Kirchenmitglieder nicht mehr existent. Viele besuchten einmal den Gottesdienst in der Schopfheimer Stadtkirche, am nächsten Sonntag dann den in der Fahrnauer Matthäus-Kirche“, berichtet Diakonin Lena Zacheus von ihren Erfahrungen.