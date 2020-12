Schopfheim „Abenteuerliche Betondecken“

Damit nicht genug. Im Laufe der Zeit kamen Akustikdecken dazu, die man einfach an die Originalbetondecke hängte, berichtete der Planer. Das sei heute gar nicht mehr zulässig. Infolgedessen müsse man in allen betroffenen Räumen auch den Brandschutz neu installieren. Dabei habe man die Anzahl der in Frage kommenden Räume auf die nur wirklich notwendigen beschränkt.

Es bedürfe trotzdem eines „sehr großen Aufwands“, um all diese Mängel, die vorher nicht erkennbar gewesen seien, zu beheben, so der Architekt. Zu Sanierung müsse man den gesamten Bauablauf umstellen – mit gravierenden Folgen: Das alte Schulgebäude bleibe ein Jahr lang eine Baustelle, die Johann-Peter-Hebelschule könne erst ein Jahr später als geplant in den Schulneubau einziehen, weil dort die Ebert-Schüler untergebracht sind.

Auch finanziell hat das Decken-Debakel schmerzhafte Folgen – die Mehrkosten belaufen sich unterm Strich auf mehr als eine halbe Million Euro.

Das zeigte Wirkung am Ratstisch. „Ein Altbau birgt halt leider Überraschungen“, konstatierte Bürgermeister Dirk Harscher.

Das wollte Ernes Barnet allerdings nicht kommentarlos hinnehmen. Dem Grünen-Fraktionssprecher leuchtete nicht ein, dass „Fachleute solche Missstände nicht vorher entdecken“. Hilde Pfeifer-Zäh (Freie Wähler) erinnerte das Gremium indes daran, dass die Kosten-Controllerin wiederholt auf die Risiken einer Altbausanierung hingewiesen habe.

„So eine Decke habe ich zuvor noch nie gesehen“, betonte Matthias Seyfert. Auch bei alten Decken gelte, dass nicht alle gleich seien. Mit Blick auf die später daran aufgehängten Brandschutzdecken meinte der Planer, im Falle eines Brandes kämen die Schüler zwar raus, doch die Feuerwehr sollte „zum Löschen am besten gar nicht mehr rein“.

Statiker Tobias Töpfer ergänzte, die Decke halte zugegebenermaßen zwar seit 1906, aber sie entspreche natürlich längst nicht mehr heutigen Standards.

„Selbst das Denkmalamt hat so eine Decke noch nie gesehen“, sprang Martina Milarch vom städtischen Gebäudemanagement ihren Kollegen bei. In der Friedrich-Ebert-Schule sei damals eine der ersten Betondecken überhaupt eingebaut worden. Seinerzeit habe man noch „mit allen möglichen Zutaten experimentiert“.