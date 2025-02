Schopfheim: Absage an neue Bestattungsform

Würdevolles Gedenken

Christel Schneider aus Schopfheim hat sich intensiv mit dem Thema befasst, wie sie und ihr Mann Karl-Heinz Schneider bestattet werden wollen. Ihre Söhne leben beide weiter entfernt und die aufwendige Pflege eines Sarggrabes will das Ehepaar den Kindern nicht zumuten. Dennoch wünschen sie sich eine persönliche letzte Ruhestätte, die liebevoll gepflegt wird und an der würdevoll ihrer gedacht werden kann. Die Schopfheimerin will in ihrer Heimat begraben werden und wünscht sich, dass auch die städtischen Friedhöfe dieses Angebot unterbreiten. „Solche Grabfelder sind für mich zeitgemäß, da die Flächen immer gepflegt werden und da die Kosten für ein Grab viel günstiger sind“, sagt Christel Schneider. „Ich finde den Anblick ungepflegter Gräber sehr traurig.“

In Schopfheim gibt es auf allen sieben Friedhöfen in der Stadt und den Ortsteilen halbanonyme Gräber – eine Urnengemeinschaftsanlage, bei der die einzelne Grabstelle nicht markiert ist, aber die Namen der dort Bestatteten auf einer zentralen Erinnerungstafel genannt sind. Die Fläche wird von der Stadt gepflegt. In Wiechs werden auch Baumbestattungen angeboten und in Schopfheim und Fahrnau sogenannte „stille Grabfelder“ – hier werden Urnen beigesetzt, ohne dass die Namen der Verstorbenen genannt sind.