Schopfheim Abschied von einem Original

Schopfheim (hjh). Zu „einem Abend, der nicht nur schön ist, sondern auch etwas Wehmut in sich trägt“, begrüßte Christof Nitz am Freitag eine Reihe von Gästen im Rathaussaal. Der Bürgermeister durfte oder musste sich von Udo Sickau verabschieden, einem Original unter seinen Mitarbeitern, das „wirklich jeder kennt“.

Denn „Schätzle“ (den Spitznamen bekam er, nachdem er Freund und Feind unter seinen Fans mit diesem Zusatz „adelte“) Sickau stand 47 Arbeitsjahre im öffentlichen Dienst als Bauhofmitarbeiter Tag für Tag auf dem Friedhof und in den Straßen und Gassen der Markgrafenstadt seinen Mann, war oder besser ist trotz seines Ausfalls in den vergangenen Monaten wegen eines gesundheitlichen Problems noch immer „in der ganzen Stadt und in allen Ortsteilen bekannt wie ein bunter Hund.“

Und eigentlich überall auch beliebt, obwohl er im Umgang mit der Bevölkerung, mit städtischen Bediensteten, Vorgesetzten und Gemeinderäten „so gut wie nie ein Blatt vor den Mund nahm“, also immer Tacheles redete, wie Christof Nitz schmunzelte. Udo Sickau verdiene den Abschied in den wohlverdienten Ruhestand nach so langer Zeit in etwas größerem feierlichen Rahmen nicht nur wegen der langen Dienstjahre, sondern auch, weil er immer „eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen“ sei, über die derzeit sogar ein Buch geschrieben werde, das Johannes Rösler, der Geschäftsführer des AbisZ-Verlags in Friedrichshafen schreibt und herausgeben will.

Nitz würdigte den beruflichen Werdegang seines Mitarbeiters, erinnerte wie danach auch Stefan Wetzel, ­Sickaus bisheriger Chef im Bauhof, an ein paar Episoden aus dieser bemerkenswerten Karriere und betonte, dass er vor geraumer Zeit eigens seinen Urlaub unterbrochen habe, um „Schätzle Sickau“ als Standesbeamter persönlich in den Hafen der Ehe zu geleiten.

Dafür gab es am Abend des Abschieds denn auch nochmals höchstes Lob: „Herr Nitz, sie sind ein prima Bürgermeister.“ Der Neurentner, der eigentlich das 50ste Dienstjubiläum im Visier hatte, das er nun nicht mehr erreiche wegen seiner Probleme „mit dreieinhalb Kniegelenken“, dankte all seinen Weggefährten, in erster Linie aber seiner Frau („I love you, Baby“), die ihm nicht zuletzt im Krankenhaus treu zur Seite gestanden habe.

Es habe in den 47 Jahren Höhen und Tiefen gegeben. Das höchste sei aber neben der großartigen Hochzeitsfeier mit spalierstehenden Arbeitskollegen die im zweiten Anlauf mit Bravour bestandene Führerscheinprüfung gewesen, die ihn schließlich dazu berechtigte, nicht nur das orangefarbene „Dreirad“, sondern auch andere Motorfahrzeuge durch Schopfheim zu steuern.