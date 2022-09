Schopfheim Abtauchen schützt nicht vor Strafe

„Was tun ohne den Angeklagten?“, fragte der Vorsitzende Richter und machte im gleichen Atemzug deutlich, dass der abgetauchte Schwimmlehrer so einfach aus der Nummer nicht herauskommt. Dazu wiegen die Taten, die man ihm vorwirft, viel zu schwer.

Es sind im Grunde zwei Anklagen, die das Landgericht in einem Verfahren, für das insgesamt acht Verhandlungstage angesetzt sind, abwickeln will. Zum einen soll der Mann als Schwimmlehrer im Sommer 2020 in einem Freibad ein damals elfjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben (wir berichteten).

Als viel „schwerwiegender“ bezeichnete der vorsitzender Richter gestern jedoch den zweiten Fall, wonach der Angeklagte auch seine eigene Tochter sexuell missbraucht haben soll. Dabei stehe sogar der Vorwurf einer Vergewaltigung im Raum.

Den ursprünglich angeordneten Haftbefehl habe das Gericht nach Abschluss der Ermittlungen unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, weil keine Wiederholungsgefahr mehr bestand, so der Richter. Das Fernbleiben des Angeklagten rückte die Frage des Haftbefehls indes wieder in ein neues Licht. Zwar hat der Mann gegenüber seinem Anwalt telefonisch in „Aussicht gestellt“, dass er Mitte Oktober wieder im Land sein werde. „Das ist ja interessant“ fand der Vorsitzende Richter, gleichwohl ergebe sich aus dem Aufenthalt in Bangladesch der „dringende Tatverdacht“ der Fluchtgefahr.

Aus diesem Grunde verständigte sich die Kammer darauf, sich bis Dienstag kommender Woche zu überlegen, ob sie den ursprünglichen Haftbefehl wieder in Kraft setzt oder ob sie einen neuen verhängt, dieses Mal wegen Fluchtgefahr und auf Grundlage aller bisher gesammelten Tatvorwürfe. Dabei sei auch zu prüfen, ob ein europäischer Strafbefehl in Frage kommt und inwieweit mit Bangladesch ein Auslieferungsabkommen besteht, so der Vorsitzende Richter.

Außerdem ließ die Kammer keinen Zweifel daran, dass sie die dem Angeklagten zur Last gelegten Taten nicht ungesühnt lassen will. Für schweren sexuellen Missbrauch gebe es ab dem Geburtsjahr der beiden betroffenen Kinder (2009) erst einmal 30 Jahre lang keine Verjährung, so das Gericht. Erst danach beginne eine 20-jährige Verjährungsfrist. Folglich könne der Angeklagte noch bis 2059 zur Verantwortung gezogen werden.

Verfahren Mitte Oktober fortsetzen

Um die Beweislage im Notfall auch für Hauptverhandlungen in ferner Zukunft hieb- und stichfest zu machen, will das Gericht zusätzlich zu den bereits vorliegenden, umfangreichen Ermittlungsergebnissen mit den beiden Mädchen noch zusätzliche Zeugenbefragungen per Video anfertigen lassen.

Die Große Strafkammer, bestehend aus zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen, beschloss zudem, das Verfahren – trotz der Abwesenheit des Beschuldigten – am 17. Oktober mit der Verlesung der Anklage fortzusetzen. „Eine kleine Chance, dass er da ist, haben wir ja“, so der Vorsitzende Richter.