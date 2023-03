Wer ein Fahrrad hat, ist mobil und kann am sozialen Leben teilnehmen. Gerade für Geflüchtete ist ein Fahrrad daher sehr wertvoll – doch das gute Teil muss verkehrstüchtig sein. Tatkräftige Hilfe leistet dabei die Fahrradwerkstatt AKI, die seit Oktober in der Kulturfabrik residiert. Das siebenköpfige Team um Herbert Kaufmann war in den Wintermonaten sehr aktiv und hat rund zwei Dutzend Fahrräder auf Vordermann gebracht. Bei einer Börse kommenden Samstag sollen sie an Geflüchtete verkauft werden.