Schopfheim Aller Anfang ist schwer

Dann verabschiedet sich die Mutter (oder der Vater) für zehn bis 15 Minuten vom Kind, taucht danach aber wieder auf, um mit dem Kind nach Hause zu gehen.

Wenn das Kind bei der Trennung weint, kommt die Mutter zurück in den Raum und tröstet es. Tag für Tag werden die Zeiten der Abwesenheit der Mutter erhöht, wenn das Kind es verträgt, ehe die Mutter dann das Kind nur noch zur Kita bringen muss und nicht mehr da bleibt.

„Die Eingewöhnung dauert durchschnittlich zehn Tage, kann aber bis zu vier Wochen dauern“, sagt Stefanie Rümmele. Wenn das Kind in den ersten drei Tagen positive Erlebnisse erfährt, erhöht das die Chance, eine weitere Bezugsperson neben den Eltern zuzulassen, weiß die Erzieherin.

Die meisten Eingewöhnungen in der Hintermatt-Kita finden aufgrund des Übergangs von der Krippe in den Kindergarten statt, weniger um Kinder an die Krippe zu gewöhnen. Die Krippe (Ein- bis Dreijährige) bietet 30 Plätze, der Kindergarten (drittes Lebensjahr bis Schuleintritt) 75. „Ziel der Eingewöhnung ist es“, so Rümmele, „eine stabile Bindung zwischen Kind und Erzieherin herzustellen. Das ist die Grundlage für einen gelingenden Bildungsprozess.“

Manchmal braucht es zwei Versuche

Nicht immer gelingt die Eingewöhnung. Bei einem Flüchtlingskind verhinderte eine Traumatisierung, dass es in die Hintermatt-Kita aufgenommen werden konnte. Nach einigen Monaten gab es allerdings einen zweiten Versuch, der erfolgreich verlief.

Die Eingewöhnung in den Kindergarten geht schneller vonstatten, weil die Kinder hier älter und emotional stabiler sind und im Leben mehrere Bindungspersonen hatten. „Sie sind in ihrer Entwicklung weiter“, so Stefanie Rümmele, die seit 2015 die Fahrnauer Bildungseinrichtung leitet.

Und die Kinder, die von der Krippe in den Kindergarten wechseln, für die gibt es keine Ein-, sondern eine Umgewöhnung.