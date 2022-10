Schopfheim Alles dreht sich um die braune Bohne

Schopfheim-Langenau. Wenn man es nicht weiß, findet man es auch nicht: das Kaffeecenter des „Hallelujakaffees“ in Langenau. Seit vielen Jahren kann man dort fair gehandelten, direkt vermarkteten und frisch gerösteten Kaffee kaufen. Genau dort, in der Fabrikstraße 1 in Langenau, findet der nächster Langenauer Sonntagstreff am 16. Oktober von 15 Uhr an statt. In Zusammenarbeit mit dem Dikome-Kamerun-Verein haben die Verantwortlichen ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammengestellt.