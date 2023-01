Schopfheim Alles senkrecht in Aruba-Land

„Wie lang het’s des scho nümmi gäh, was mir hüt do könne seh: E wunderschöne Narrebaum, schöner wie de schönste Traum. Kerzegrad us gutem Holz, uff den sin mir alli mächtig stolz“, freute sich Statthalter „Michi vom Eiemer See“ närrisch stolz über das Prachtstück, das – wenn es ausgedient hat – unter zu einer Sitzgruppe verarbeitet wird, an der er mit den Baumstellern das Ende der fünften Jahres- und damit auch seiner Amtszeit gebührend feiern werde.

Carlo Baldassare „als Kinderstatthalter am Start“

„Zmitts im Städtli duet de Baum jetzt stoh, dass jeder weiß: d’Fasnacht isch do“, reimte der Statthalter, der es dann seinem jungen „Kollegen“, dem Kinder-Statthalter „Carlo us de Kranz-Kurve“ (Carlo Baldassarre) überließ, sich vorzustellen.

„Ich bin für d’Fasnacht parat, un dann gli als Kinderstatthalter am Start“, erzählte der junge Mann, gab Tipps zu seiner „Herkunft“ („Als ich war no e ganz kleins Zwuckeli, hän si vo miem Opa e Liedli g’sunge, wo er trinkt immer e Schluckeli“) und schilderte seinem Publikum die „streng geheimen“ Riten, die zu seiner Verpflichtung durch zwei Ex-Statthalter geführt hatten. Für den Jungen stand fest: „Mieni Eltere hän ab sofort nüt meh zum Lache, denn ich fang jetz a mit Party mache.“

Nach dem Narrenbaum ist vor Gugge im Ring und Lumpenball

Und so wars dann auch. Das Baumstellen war Geschichte, die prächtige Kulisse löste sich im Regen in Wohlgefallen auf und erste Fans der Gugge-Musiken orientierten sich in Richtung Stadthalle, um die „Gugge am Ring“ der „Namelose“ zu bewundern und später vielleicht noch ein paar Eindrücke mitzunehmen vom Lumpenball der Enninger, den die Narrenzunft Schopfheim im Narrenkeller auf dem Fahrplan hatte.