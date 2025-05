Schopfheim: Alte Musik in St. Bernhard begeistert

Immer wieder erstaunlich, wie Christian Leitherer, der Alte-Musik-Experte und Spezialist für historische Klarinetten, das musikinteressierte Publikum für die authentische Aufführungspraxis gewinnen kann.

In seiner fachlich ausgewiesenen, gewinnenden und charmanten Art gibt er beim Auftritt mit dem Crescendo Barock Ensemble am Samstag in der Kirche St. Bernhard in Schopfheim und am Sonntag in der Con-Boni-Reihe in St. Bonifatius in Lörrach den Zuhörern Anschauungsunterricht anhand von Klangbeispielen und sachkundigen Einführungen.