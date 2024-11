Schopfheim: Alten- und Pflegeheim feiert Jubiläum

Beste Personalstruktur

Das konfessionsübergreifende Haus beschäftigt mit seinen 50 Bewohnern rund 70 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeitstellen. Ein Personalproblem gibt es in der Einrichtung nicht – eine Rarität in Zeiten des Fachkräftemangels. Dillmann betonte: „Wir haben absolut kein Problem, Personal zu finden und auch zu halten.“ Auszubildende freuten sich, wenn sie nach der Lehrzeit übernommen werden. Ganz fügte hinzu: „Wir haben hier eine sehr gute Kollegialität. Wir versuchen stets, ein Familiengefühl zu schaffen.“ Auch gibt es übertarifliche Bezahlungen – wohl mit ein Grund, dass bislang noch keine Stellengesuche erfolgen mussten. „Wer hier arbeiten will, wird von uns begleitet und unterstützt“, so die Heimleiterin. Mittlerweile gibt es im Heim Mitarbeitende aus 19 Nationen.