Schopfheim Altersgruppe 40 bis 65 ist am stärksten

Babyboomer lassen grüßen

Zehn Jahre später, 1971, ergibt sich folgendes Bild. Schopfheims Bevölkerung ist auf 15 349 Einwohner gewachsen, davon in der Altersgruppe unter 15 Jahren 3821, in der Altersgruppe von 15 bis 18 Jahren 682, in der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren 1382, in der Altersgruppe von 25 bis 40 Jahren 3049, in der Altersgruppe von 40 bis 65 Jahren 4289 und in der Altersgruppe über 65 Jahren 2126.

Für das Jahr 1981 geben die Statistiker die Einwohnerzahl der Markgrafenstadt mit 15 751 Menschen an, davon in der Altersgruppe unter 15 Jahren 2962, in der Altersgruppe von 15 bis 18 Jahren 852, in der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren 1706, in der Altersgruppe von 25 bis 40 Jahren 2943, in der Altersgruppe von 40 bis 65 Jahren 4851 und in der Altersgruppe über 65 Jahren 2437.